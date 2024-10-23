«В настоящее время завершается подготовка договора между Беларусью и Россией о гарантиях военной безопасности и новой Концепции безопасности России и Беларуси», — сказал Андрей Белоусов.
Министр обороны России отметил, что продолжается формирование с белорусской стороной единого оборонного пространства, совершенствуется взаимодействие по вопросам совместного применения Вооруженных Сил для обеспечения военной безопасности двух стран.
Белоусов: Россия и Беларусь завершают подготовку новой Концепции безопасности
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время завершается подготовка договора между Беларусью и Россией о гарантиях военной безопасности и новой Концепции безопасности России и Беларуси. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
«В настоящее время завершается подготовка договора между Беларусью и Россией о гарантиях военной безопасности и новой Концепции безопасности России и Беларуси», — сказал Андрей Белоусов.