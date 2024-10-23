Страсти по модератору: дебаты Санду и Стояногло вновь под вопросом

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Предвыборный штаб Майи Санду призвал Совет прессы выбрать модератора для предстоящих 27 октября дебатов с контркандидатом на президентских выборах Александром Стояногло.
Заявление последовало после скандала, который возник во вторник после того как стало известно, что модератором назначенных дебатов будет тележурналист Георге Гонца, ранее покинувший один из молдавских телеканалов, так как его программу закрыли за участие в эфирах оппозиционеров. Санду уточнила, что первоначально была против его кандидатуры.
«Мы считаем, что должен быть независимый модератор, но в ситуации, когда они настаивают, мы идем на дебаты с тем, с кем им удобно, для нас важно провести дебаты, чтобы люди могли увидеть наши ответы на вопросы, которые важны для всех граждан».
В соцсетях между представителями национальных СМИ возникла перепалка, высказался и Совет прессы. Он раскритиковал кандидатуру Гонцы и назвал решение «неуважением к общественности» и «узакониванием непрофессионального поведения», потребовав провести дебаты на нейтральной платформе общественного телевидения «Молдова 1», «модерируемой профессиональными и журналистами с профессиональной честностью».
Провластные телеканалы Jurnal TV и TV8 отказались транслировать предвыборные дебаты Майи Санду и Александра Стояногло из-за того, что их должен вести Георге Гонца.
В среду глава кабинета действующего президента Майи Санду Адриан Бэлуцел опубликовал в соцсети заявление, в котором возложил ответственность за выбор модератора на Совет прессы.
«Мы видели заявление Совета прессы и бойкот, объявленный многими национальными телеканалами из-за присутствия модератора, на котором настаивает другой кандидат. Учитывая, что цель дебатов заключается в том, чтобы их смотрели граждане страны, мы призываем Совет прессы определить одного, двух или сколько угодно модераторов, которых они считают подходящими, предложить формат дебатов и организовать их. Мы также предложили это команде контркандидата. Мы по-прежнему принимаем любой формат и любого модератора, но важно, чтобы эти дебаты прошли в соответствии с законом и транслировались как можно большим числом медиаорганизаций», — говорится в сообщении.
Позже последовала реакция от конкурента Санду, экс-генпрокурора Александра Стояногло. Он выразил сожаление, что публичные дебаты «под новыми предлогами подвергаются риску срыва».
«На этот раз поводом для срыва явилась организованная кампания персонального очернения и фактического суда Линча над журналистом Георге Гонца, предложенного в качестве возможного модератора дебатов. Общество, конечно же, получило еще один яркий пример того, как под камуфляжем идей европейской интеграции осуществляется обычная травля и информационный террор, образцы которого можно найти только в истории известных тоталитарных режимов. Я же воспринимаю всю эту кампанию, как неумелую попытку окружения Майи Санду уклониться от дебатов», — заявил Стояногло.
Он напомнил, что изначально предлагал двух модераторов, по одному от каждой стороны.
«Но госпожа Санду сама предложила провести дебаты с одним модератором и согласилась с кандидатурой Георге Гонцы. В сложившейся ситуации единственным достойным выходом из положения будет не замена уважаемого журналиста Георге Гонцы, а выдвижение со стороны госпожи Майи Санду еще одного модератора, который бы соответствовал всем тем высоким критериям лояльности и личной преданности, о которых, как выяснилось, заботится правящая политическая элита», — подытожил кандидат.
На брифинге в понедельник, 21 октября, Майя Санду заявила, что на следующей неделе будут организованы дебаты «о будущем страны». Однако она не уточнила, будут ли это теледебаты кандидатов или новая серия так называемых «консультаций с общественностью». Перед голосованием 20 октября Санду от участия в теледебатах отказывалась.
Контркандидат Санду Александр Стояногло на брифинге в понедельник предложил Майе Санду провести дебаты на нейтральной территории.
«Я обращаюсь к Майе Санду с конструктивным предложением. Давайте мы предоставим возможность гражданам самим сделать выводы о нас с вами, о наших программах, целях и идеях. Лучшим способом для этого будут дебаты. Но только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе. Пусть будут два модератора: от вас и от меня», — заявил Стояногло.