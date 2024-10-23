Страсти по модератору: дебаты Санду и Стояногло вновь под вопросом

«Мы видели заявление Совета прессы и бойкот, объявленный многими национальными телеканалами из-за присутствия модератора, на котором настаивает другой кандидат. Учитывая, что цель дебатов заключается в том, чтобы их смотрели граждане страны, мы призываем Совет прессы определить одного, двух или сколько угодно модераторов, которых они считают подходящими, предложить формат дебатов и организовать их. Мы также предложили это команде контркандидата. Мы по-прежнему принимаем любой формат и любого модератора, но важно, чтобы эти дебаты прошли в соответствии с законом и транслировались как можно большим числом медиаорганизаций», — говорится в сообщении.