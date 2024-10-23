Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом

По его словам, в будущем между Молдавией и Приднестровье вряд ли будет идти диалог о сосуществовании, хотя он призывал Кишинев вступить в эту дискуссию. «Судьба Приднестровья будет решаться многонациональным народом Приднестровья. Не президентом, не парламентом, не чиновниками, но только народом», — подчеркнул лидер непризнанной республики.