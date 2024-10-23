Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что между Тирасполем и Кишиневом нет диалога на официальном уровне.
«У нас нет официального диалога», — сказал Красносельский в интервью газете Telegraph, отвечая на вопрос о наличии официального общения между руководством на разных берегах Днестра.
По его словам, в будущем между Молдавией и Приднестровье вряд ли будет идти диалог о сосуществовании, хотя он призывал Кишинев вступить в эту дискуссию. «Судьба Приднестровья будет решаться многонациональным народом Приднестровья. Не президентом, не парламентом, не чиновниками, но только народом», — подчеркнул лидер непризнанной республики.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.