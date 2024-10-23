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Путин назвал три магистральных направления сотрудничества стран БРИКС

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Россия во время своего председательства в БРИКС работала по трем основным направлениям сотрудничества, заявил Владимир Путин на заседании саммита в узком составе.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем, всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», — сказал президент.

Он отметил, что многое делается для обеспечения плавной и максимально полной интеграции новых членов в работу БРИКС.

Страны, участвующие в саммите, не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире, выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, добавил Путин.

Не менее важным вопросом российский лидер назвал дальнейшее расширение объединения. Он отметил, что было бы неправильно игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС. Такое стремление выразили уже более 30 государств. Здесь необходимо сохранить баланс и не допустить снижения эффективности объединения, подчеркнул президент.

Путин напомнил, что на саммите в ЮАР в 2023 году участники договорились разработать модальности и категории стран — партнеров БРИКС и сформировать список претендентов на такой статус. Эти решения важно зафиксировать в итоговой Казанской декларации, указал российский лидер.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Путин Владимир