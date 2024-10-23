Утвержден замысел военного учения «Запад-2025»

Маневры «Запад-2021» продолжались с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Беларуси. С белорусской стороны было задействовано около 13 тысяч военнослужащих, с российской — около 200 тысяч. К учениям привлекли более 1000 единиц военной техники — танки, артиллерийские установки, минометы, РСЗО, самолеты, вертолеты и корабли.