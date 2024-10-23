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Утвержден замысел военного учения «Запад-2025»

Белорусские и российские военные проводят совместные учения, чтобы повысить оборонный потенциал Союзного государства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Замысел совместного стратегического учения «Запад-2025» утвержден, сообщил в среду министр обороны Беларуси Виктор Хренин после заседания совместной коллегии министерств обороны, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, в Минске был также определен очередной план двухстороннего сотрудничества республики и РФ в военной сфере, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий.

«Главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления войск в будущем году является проведение совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации “Запад-2025”.

сказал Хренин.

Министр отметил, что в ходе заседания коллегии обсуждались основные подходы к проведению данных маневров.

«Как результат одобрен его замысел. В следующем году, несомненно, его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне», — выразил уверенность он.

Учения «Запад»

Учения «Запад» проходят раз в два года, последние состоялись в 2021 году. В 2023-м было принято решение их не проводить из-за ситуации на Украине.

Маневры «Запад-2021» продолжались с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Беларуси. С белорусской стороны было задействовано около 13 тысяч военнослужащих, с российской — около 200 тысяч. К учениям привлекли более 1000 единиц военной техники — танки, артиллерийские установки, минометы, РСЗО, самолеты, вертолеты и корабли.

учения