«Я хочу сказать!»: глава Минсельхоза перешел на крик на брифинге

Журналисты задали главе Министерства сельского хозяйства РК вопрос касательно деятельности трех предприятий, за которыми стоит Серик Рахимбаев — старший брат Айдына Рахимбаева.
«У них есть долги перед АКК. Общая сумма долгов оценивается в 1,3 млрд тенге, из которых 1,2 млрд — перед Аграрной кредитной корпорацией. Почему они до сих пор не возращены? Почему на встрече с инвесторами из КНР этот человек подписывает договор на экспорт мяса? Знали ли вы, что он должен такие большие суммы?» — поинтересовалась представитель СМИ.
В ответ Сапаров заявил, что задача его ведомства — не снижать экспортный потенциал казахстанской продукции.
«Этим мы серьезно занимаемся. У нас были ограничения по Китаю и России по поставке мяса, то есть большую сложную работу до конца довели, сняли ограничения с Китая и России…», — начал было говорить он.
Но его перебила журналист уточняющим вопросом. После чего он перешел на крик.
«Я хочу сказать! Я хочу сказать!», — выкрикнул министр.
«Когда была встреча с китайской делегацией, мы пригласили не только “Агропродукт”, но всех желающих, кто согласен был подписать, те подписывали. Мы же не проверяем, кто кому сколько должен. В целом, если человек желает экспортировать, пожалуйста, пусть экспортирует. Мы не можем запретить», — добавил он далее.
Поведение главы министерства позже прокомментировал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
«Честно говоря, я не заметил какой-то агрессии с его стороны. Он просто хотел выторговать себе время, чтобы ответить на вопросы журналистов. Мне не показалось, что он кричал… Был разговор, и я сказал: “Айдарбек Сейпелович, так лучше не делать”. Он доброжелательный человек, очень доброжелательный. Все, кто на земле работал, работает, все доброжелательны. Он на самом деле практик, неплохой министр, на своем месте», — сказал он в кулуарах правительства.
Вместе с тем, ранее в кулуарах сената, отвечая на вопрос журналистов, министр сельского хозяйства обратился к своим подчиненным: «Алло! Можно?».
Добавим, также на брифинге глава Минсельхоза ответил на вопрос об отставке подчиненного, к которому «пришли из Антикора». По словам министра, ведется следствие, о результатах которого сообщат дополнительно. Служащий временно отстранен от работы, вопрос его отставки будет решаться после решения суда в рамках закона.