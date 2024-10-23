«Я хочу сказать!»: глава Минсельхоза перешел на крик на брифинге

«Честно говоря, я не заметил какой-то агрессии с его стороны. Он просто хотел выторговать себе время, чтобы ответить на вопросы журналистов. Мне не показалось, что он кричал… Был разговор, и я сказал: “Айдарбек Сейпелович, так лучше не делать”. Он доброжелательный человек, очень доброжелательный. Все, кто на земле работал, работает, все доброжелательны. Он на самом деле практик, неплохой министр, на своем месте», — сказал он в кулуарах правительства.