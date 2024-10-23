Глава Минобороны России сказал о возможности применения ядерного оружия на агрессию против Беларуси

Министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания совместной коллегии ведомств Беларуси и России, которая проходит 23 октября, сказал о возможности применения ядерного оружия на агрессию против Беларуси. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.
Глава Минобороны РФ подчеркнул, что адаптированная к новым реалиям государственная политика России допускает возможность применения тактического ядерного оружия в ответ на агрессию в отношении Беларуси.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Россия применит ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси.
Тем временем Медведев заявил, что Беларусь может применить ТЯО, если Украина нападет на нее.
А еще мы писали, что глава Минобороны сказал о подготовке Беларусью и Россией учений «Запад-2025».