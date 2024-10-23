Глава Минобороны России сказал о возможности применения ядерного оружия на агрессию против Беларуси

Министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания совместной коллегии ведомств Беларуси и России, которая проходит 23 октября, сказал о возможности применения ядерного оружия на агрессию против Беларуси. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.