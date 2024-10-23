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Материнский капитал в Петербурге разрешили тратить на ремонт таунхаусов

Депутаты Законодательного собрания в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому региональный материнский капитал в Петербурге можно будет тратить на ремонт и реконструкцию домов блокированной застройки, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Источник: Reuters

Речь идет о таунхаусах, твинхаусах и дуплексах.

Принятый законопроект в ближайшее время должен подписать губернатор Александр Беглов. Он вступит в силу спустя 10 дней после официальной публикации. До настоящего момента маткапитал петербурженки могли тратить на ремонт и реконструкцию индивидуальных жилых домов (ИЖС).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Беглов подписал постановление, расширяющее цели использования маткапитала. Теперь родители смогут потратить средства на услуги платной медицины для детей и профессиональное образование взрослых.

закон