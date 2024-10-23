Материнский капитал в Петербурге разрешили тратить на ремонт таунхаусов

Принятый законопроект в ближайшее время должен подписать губернатор Александр Беглов. Он вступит в силу спустя 10 дней после официальной публикации. До настоящего момента маткапитал петербурженки могли тратить на ремонт и реконструкцию индивидуальных жилых домов (ИЖС).