Токаев: Наша страна никогда не свернет с выбранного пути

«Казахстан никогда не свернет с намеченного пути. Мы вновь доказали это во время разгула стихии в этом году. Недавние беспрецедентные паводки стали большим испытанием для страны. Под водой оказались целые населенные пункты. В 10 регионах было объявлено чрезвычайное положение. Тысячи людей в одночасье лишились своего крова и имущества. Вы знаете, что в этот критический момент я выступил с особым обращением к народу, в котором заверил граждан, что ни один человек не останется вне зоны нашего внимания. Государство сдержало свои обещания. В кратчайшие сроки было построено около 2700 домов. Более 9 тысяч семей получили компенсацию за утраченное жилье, было приобретено около 6000 домов. С лета тысячи семей уже отметили новоселье. За это небольшое время государство восстановило большую часть поврежденной инфраструктуры» Касым-Жомарт Токаев.