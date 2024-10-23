Токаев заявил, что в 2024 году средняя продолжительность жизни впервые за годы Независимости превысила 75 лет

«Это веление времени. 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Мы уделяем приоритетное внимание техническому и профессиональному образованию. В этом году значительно вырос госзаказ для таких специальностей, а количество грантов увеличено на 10 тысяч. 65% госзаказа было выделено именно на технические специальности. В нашей стране открываются филиалы престижных зарубежных высших учебных заведений. Были приняты и другие меры по повышению качества образования. Недавно принят Закон “О науке и технологической политике”. Уверен, все эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности страны», — подчеркнул президент.