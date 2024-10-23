Токаев заявил, что в 2024 году средняя продолжительность жизни впервые за годы Независимости превысила 75 лет

По его словам, в этом году в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 115 новых медицинских объектов.
«В отечественной медицине внедряются инновационные методы лечения, начата комплексная модернизация онкологической службы. Принят закон о юридической и финансовой защите медицинских работников, направленный на повышение престижа профессии. В результате этих и других системных мер отмечается улучшение основных медико-демографических показателей. Средняя продолжительность жизни впервые за годы Независимости превысила 75 лет. Также реализуется Национальный проект “Комфортная школа”, благодаря которому около 500 тысяч детей получат учебные места».
По мнению главы государства, страны с развитой наукой и технологиями являются мировыми лидерами, и мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, должны стать нацией технократов.
«Это веление времени. 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Мы уделяем приоритетное внимание техническому и профессиональному образованию. В этом году значительно вырос госзаказ для таких специальностей, а количество грантов увеличено на 10 тысяч. 65% госзаказа было выделено именно на технические специальности. В нашей стране открываются филиалы престижных зарубежных высших учебных заведений. Были приняты и другие меры по повышению качества образования. Недавно принят Закон “О науке и технологической политике”. Уверен, все эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности страны», — подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что в этом году по его инициативе запущена республиканская акция «Таза Қазақстан», которая призвана повысить экологическую культуру общества.
Кроме того, во время выступления глава государства вспомнил о весенних паводках, которые стали большим испытанием для страны.