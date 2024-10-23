Молдавская партия подала жалобу на ксенофобские выпады в адрес Стояногло

КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Партия развития и объединения Молдавии (ПРОМ) подала жалобу в генпрокуратуру на ксенофобские выпады в отношении кандидата на пост президента Александра Стояногло по национальному признаку, сообщил лидер партии, экс-премьер Молдавии Ион Кику, участвовавший в качестве кандидата в президенты страны в первом туре выборов.
Ранее активисты правящей партии «Действие и солидарность» Марин Андони и Раду Дуткович призвали граждан не голосовать за Стояногло, заявив, что он гагауз.
«ПРОМ очень серьезно относится к ксенофобским нападениям, вдохновленным (президентом Молдавии) Майей Санду и ее группой, и считает, что такие случаи необходимо искоренить. Жалоба подана на имя генерального прокурора — мы надеемся, что прокуратура обеспечит соблюдение правовых положений», — написал в своем Telegram-канале Кику, приложив скриншот жалобы.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%, оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.