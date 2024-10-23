Молдавская партия подала жалобу на ксенофобские выпады в адрес Стояногло

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%, оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.