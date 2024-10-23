The Economist сообщил, что США отвергли план Зеленского

По его словам, план следует интерпретировать как «принудительную дипломатию», чтобы вынудить Россию к мирным переговорам на более выгодных условиях. Однако инициатива не была хорошо принята в Вашингтоне.
«Они говорят, что он [план] обречен на неуспех, хотя отчасти проблема в том, что они не говорят этого [украинскому] президенту в лицо», — сказал собеседник издания.
Осенью Зеленский представил США, ЕС, а также Верховной раде свой «план победы», состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений. Четыре первых планируется реализовать до завершения конфликта, пятый — после. Среди пунктов — немедленное приглашение Украины в НАТО и разрешение на удары вглубь России. По мнению украинского лидера, конфликт может завершиться в следующем году, если его предложения будут реализованы.
Издание Foreign Affairs писало, что партнеры Киева отнеслись к плану Зеленского скептически. Они опасаются, что без реформы системы набора и обучения украинских военных одной лишь военной техники будет недостаточно для стабилизации линии фронта, а также не верят в готовность НАТО гарантировать безопасность Украины. Чтобы завершить конфликт на выгодных для себя условиях, Украине нужно сначала стабилизировать фронт, получить максимальные рычаги влияния на Россию, а также гарантии безопасности. Однако проблема в том, что Киев сейчас сталкивается как с ухудшением положения на фронте, так и с застоем в поддержке со стороны партнеров в преддверии выборов в США, указывало издание.
Зеленский в ответ на недовольство ряда политиков тем, что он не предлагает ничего, что Украина могла бы сделать для союзников, а только требования к другим странам, заявил, что представил свой план «не для критики и не для критиков». Главным преимуществом инициативы президент назвал то, что она зависит не от воли России, а только от воли партнеров Киева.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что план Зеленского не предусматривает переговоров. «Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит», — сказал он журналистам. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл предложения украинского лидера «эфемерными». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал “мирным планом”, — счел он.