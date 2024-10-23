The Economist сообщил, что США отвергли план Зеленского

Издание Foreign Affairs писало, что партнеры Киева отнеслись к плану Зеленского скептически. Они опасаются, что без реформы системы набора и обучения украинских военных одной лишь военной техники будет недостаточно для стабилизации линии фронта, а также не верят в готовность НАТО гарантировать безопасность Украины. Чтобы завершить конфликт на выгодных для себя условиях, Украине нужно сначала стабилизировать фронт, получить максимальные рычаги влияния на Россию, а также гарантии безопасности. Однако проблема в том, что Киев сейчас сталкивается как с ухудшением положения на фронте, так и с застоем в поддержке со стороны партнеров в преддверии выборов в США, указывало издание.