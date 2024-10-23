Касым-Жомарт Токаев: Мы должны стать нацией технократов

Страны с развитой наукой и технологиями являются мировыми лидерами. Об этом во время торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики сказал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
«И мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, должны стать нацией технократов. Это веление времени. 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Мы уделяем приоритетное внимание техническому и профессиональному образованию. В этом году значительно вырос госзаказ для таких специальностей, а количество грантов увеличено на 10 тыс. 65% госзаказа было выделено именно на технические специальности. В нашей стране открываются филиалы престижных зарубежных высших учебных заведений. Были приняты и другие меры по повышению качества образования. Недавно принят Закон “О науке и технологической политике”. Уверен, все эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности страны, — подчеркнул президент.
Во время выступления глава государства рассказал и о приоритетных направлениях социальной политики. Он напомнил, в этом году в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 115 новых медицинских объектов.
«В отечественной медицине внедряются инновационные методы лечения, начата комплексная модернизация онкологической службы. Принят закон о юридической и финансовой защите медицинских работников, направленный на повышение престижа профессии. В результате этих и других системных мер отмечается улучшение основных медико-демографических показателей. Средняя продолжительность жизни впервые за годы Независимости превысила 75 лет. Также реализуется Национальный проект “Комфортная школа”, благодаря которому около 500 тысяч детей получат учебные места», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства напомнил, что в этом году по его инициативе запущена республиканская акция «Таза Қазақстан», которая призвана повысить экологическую культуру общества.