Мирзиёев вылетел в Казань

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению российского лидера Владимира Путина отбыл с рабочим визитом в Казань, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Глава республики примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч.
В частности, он выступит на пленарной сессии мероприятия в формате «БРИКС плюс», которое пройдет под председательством российской стороны.
В повестку дня встречи войдут вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Также участники рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.