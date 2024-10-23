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Глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года

Председатель ЦИК Карпенко сказал, с чем связано проведение президентских выборов в Беларуси 26 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года, пишет БелТА.

Он пояснил, что в 2025 году завершается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития страны. По этой причине, добавляет председатель ЦИК, нужно проанализировать итоги, а также определить дальнейший стратегический курс развития Беларуси, основные направления как внутренней, так и внешней политики.

Карпенко подчеркнул, что глава государства выполняет ключевую роль в указанном вопросе, так как формирует правительство, обеспечивает политическую, экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти.

— Вступление в должность вновь избранного президента Республики Беларусь в начале 2025 года позволит ему осуществлять свои полномочия на начальной стадии стратегического планирования, — пояснил глава Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что 23 октября ЦИК Беларуси назвал дату проведения президентских выборов в Беларуси.

Ранее глава ЦИК Игорь Карпенко рассказал подробности о выборах президента Беларуси в 2025 году.

Тем временем глава Администрации президента назвал темы, волнующие белорусов перед выборами.