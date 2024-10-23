Глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года

Он пояснил, что в 2025 году завершается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития страны. По этой причине, добавляет председатель ЦИК, нужно проанализировать итоги, а также определить дальнейший стратегический курс развития Беларуси, основные направления как внутренней, так и внешней политики.