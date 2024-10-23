Глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года, пишет БелТА.
Он пояснил, что в 2025 году завершается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития страны. По этой причине, добавляет председатель ЦИК, нужно проанализировать итоги, а также определить дальнейший стратегический курс развития Беларуси, основные направления как внутренней, так и внешней политики.
Карпенко подчеркнул, что глава государства выполняет ключевую роль в указанном вопросе, так как формирует правительство, обеспечивает политическую, экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти.
— Вступление в должность вновь избранного президента Республики Беларусь в начале 2025 года позволит ему осуществлять свои полномочия на начальной стадии стратегического планирования, — пояснил глава Центральной избирательной комиссии.
Напомним, что 23 октября ЦИК Беларуси назвал дату проведения президентских выборов в Беларуси.
Ранее глава ЦИК Игорь Карпенко рассказал подробности о выборах президента Беларуси в 2025 году.
Тем временем глава Администрации президента назвал темы, волнующие белорусов перед выборами.