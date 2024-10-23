Le Monde
Путин, который не будет присутствовать на саммите G20 в Бразилии
Associated Press
Для Путина саммит в Казани стал мощным способом продемонстрировать провал усилий США по изоляции России.
New York Times
«Изолированный» Западом Путин одержал дипломатическую победу. Путин смог проявить себя в качестве государственного деятеля мирового масштаба. Он стремится использовать саммит в Казани для того, чтобы показать, что у него есть могущественные союзники и влияние в мире.
Sky News
Глобальный Юг заинтересован в присоединении к БРИКС и «глух» к антироссийской риторике.
The Washington Post
Суть не только в том, что Россия «чувствует себя как дома среди мирового большинства», но и в том, что Запад теперь является «глобальным меньшинством».
Newsweek
Саммит БРИКС в Казани, скорее всего, будет воспринят как демонстрация силы перед лицом санкций и геополитического остракизма.
The Week UK
Официальные лица уже рассматривают саммит как «грандиозный успех». Владимир Путин сможет поговорить с наиболее важными членами БРИКС — Китаем и Индией — о расширении торговли и обходе западных санкций.
The Economic Times
Такая система предотвратила бы использование финансовых инструментов в качестве оружия.
The Telegraph
Саммит в Казани стал для Владимира Путина не чем иным, как дипломатическим переворотом. Всепоглощающая одержимость выборами в США не позволяет нам увидеть быстро меняющийся облик геополитики.
Asia Times
Феномен БРИКС свидетельствует о расширяющемся разломе в отношениях между США и многими членами АСЕАН. И это в то время, когда Саудовская Аравия стремится постепенно отказаться от «нефтедоллара», а Китай, Россия и Иран выступают против старых альянсов.
CNN
Послание Путина на саммите БРИКС становится еще более актуальным: это мероприятие проходит всего за несколько дней до выборов в США. Потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может привести к тому, что США откажутся от своей неизменной поддержки Украины и еще больше обострят отношения со своими традиционными союзниками.
Brookings Institution
Тот факт, что такая встреча вообще происходит, сигнализирует о переменах в глобальной политике и недовольстве ролью США в мире — и это должно беспокоить Вашингтон.