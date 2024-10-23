В Казани 22 октября стартовал XVI саммит БРИКС. Он продлится до 24 октября и пройдет в рамках российского председательства под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». На саммите в Казани представлены 36 государств и шесть международных организаций.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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Le Monde

Путин, который не будет присутствовать на саммите G20 в Бразилии 18—19 ноября , «чтобы не сорвать» его, проводит свою собственную альтернативу: саммит БРИКС в Казани.

После расширения БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года привлекательность группы стала беспрецедентной и только продолжает расти.

Associated Press

Для Путина саммит в Казани стал мощным способом продемонстрировать провал усилий США по изоляции России.

Советник Кремля по международным делам Юрий Ушаков назвал это мероприятие «крупнейшим внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившимся Россией»: в нем принимают участие 36 стран, и более 20 из них представлены главами государств.

New York Times

«Изолированный» Западом Путин одержал дипломатическую победу. Путин смог проявить себя в качестве государственного деятеля мирового масштаба. Он стремится использовать саммит в Казани для того, чтобы показать, что у него есть могущественные союзники и влияние в мире.

Sky News

Глобальный Юг заинтересован в присоединении к БРИКС и «глух» к антироссийской риторике.

Послание Кремля яснее ясного: усилия Запада по изоляции России не увенчались успехом. Вместо того чтобы терять друзей, Москва приобрела их.

The Washington Post

Суть не только в том, что Россия «чувствует себя как дома среди мирового большинства», но и в том, что Запад теперь является «глобальным меньшинством».

Newsweek

Саммит БРИКС в Казани, скорее всего, будет воспринят как демонстрация силы перед лицом санкций и геополитического остракизма.

Это платформа, чтобы страны-члены БРИКС заявили о своем продолжающемся неповиновении глобальному господству Америки и нашли альтернативные пути решения мировых проблем.

The Week UK

Официальные лица уже рассматривают саммит как «грандиозный успех». Владимир Путин сможет поговорить с наиболее важными членами БРИКС — Китаем и Индией — о расширении торговли и обходе западных санкций.

The Economic Times

Россия, которая подверглась жесткому санкционному давлению и вопиющему хищению активов на сотни миллиардов долларов, активно поддерживает идею создания децентрализованной системы международных платежей.

Такая система предотвратила бы использование финансовых инструментов в качестве оружия.

The Telegraph

Саммит в Казани стал для Владимира Путина не чем иным, как дипломатическим переворотом. Всепоглощающая одержимость выборами в США не позволяет нам увидеть быстро меняющийся облик геополитики.

Саммит БРИКС совпадает с ежегодными осенними встречами Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне, в то время как авторитет западных финансовых систем ослабевает по всему миру.

Asia Times

Феномен БРИКС свидетельствует о расширяющемся разломе в отношениях между США и многими членами АСЕАН. И это в то время, когда Саудовская Аравия стремится постепенно отказаться от «нефтедоллара», а Китай, Россия и Иран выступают против старых альянсов.

CNN

Послание Путина на саммите БРИКС становится еще более актуальным: это мероприятие проходит всего за несколько дней до выборов в США. Потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может привести к тому, что США откажутся от своей неизменной поддержки Украины и еще больше обострят отношения со своими традиционными союзниками.

Brookings Institution

В течение многих лет западные политики игнорировали БРИКС, считая, что эта группа, скорее, лает, чем кусает. Но не стоит относиться к БРИКС легкомысленно.