Губернатор Красноярского края улетел в командировку в Северо-Енисейский район

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отправился в командировку в один из северных районов — Северо-Енисейский. В планах — побывать на производственной площадке золотодобывающей компании «Полюс». А в районном центре он посетит социальные объекты и традиционно пообщается с местными жителями.