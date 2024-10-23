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Губернатор Красноярского края улетел в командировку в Северо-Енисейский район

Михаил Котюков знакомится с производством и социальной структурой территории.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отправился в командировку в один из северных районов — Северо-Енисейский. В планах — побывать на производственной площадке золотодобывающей компании «Полюс». А в районном центре он посетит социальные объекты и традиционно пообщается с местными жителями.

Нынешняя поездка не случайна. Скажем так, Северо-Енисейский район — золотоносная кладовая. И если Красноярский край обеспечивает 20% отечественной добычи и переработки золота, то на долю этого района приходится 80% краевой добычи.

Налоговые поступления в районный бюджет позволяют развивать социальную и транспортную инфраструктуру, строить новые дома.

— После работы на предприятии переместимся в районный центр и посмотрим, как устроена социальная жизнь в районе, проведем традиционную встречу с жителями, — прокомментировал губернатор график работы на вторую половину дня.