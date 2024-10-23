Его заслуги не должны быть преданы забвению — Токаев о Назарбаеве

«Нужно относиться друг к другу с уважением, вниманием и заботой. Нам необходимо противостоять любым трудностям и работать сообща на благо Родины. Мы должны вместе строить Справедливый Казахстан, в котором в мире и согласии будут жить наши граждане, уверенно смотря в завтрашний день. Люди ждут справедливости во всех сферах. Для этого каждый должен начать, прежде всего, с самого себя. Тогда и общество, и вся государственная система будут справедливыми. В этот главный для страны праздник мы также должны отметить заслуги Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он сыграл решающую историческую роль в формировании современной казахской государственности. Его заслуги не должны быть преданы забвению. Это очень важно для нашего будущего. Казахи говорят: “Жақсының жақсылығын айт”. Чтобы сегодняшний день был оценен справедливо, надо справедливо судить и прошлое», — убежден Глава государства.