В Казани проходит заседание саммита БРИКС в расширенном составе

Ранее главы делегаций на саммите БРИКС провели встречу в узком составе. Президент России Владимир Путин предложил коллегам обсудить глобальные вопросы, отметив, что страны БРИКС не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире.
На встрече в расширенном формате участники планируют дать оценку состояния сотрудничества стран БРИКС в экономике, торговле и отраслевом взаимодействии. Кроме того, ожидаются доклады президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф, председателя делового совета объединения и президента Российской торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, председателя механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и главы корпорации «ВЭБ РФ» Игоря Шувалова и председателя женского делового альянса Анны Нестеровой.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.