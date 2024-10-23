Экс-премьер Молдавии потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов

КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Участвовавший в качестве кандидата в президенты Молдавии в первом туре выборов экс-премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев требует отставки членов ЦИК, а также пересчета голосов на выборах и референдуме о евроинтеграции.
«Мы требуем, чтобы члены ЦИК были отправлены в отставку и избран новый состав ЦИК с представителями всех участников предвыборной кампании. Таким образом, они не должны быть представителями одной партии. Второе, мы требуем перепроверку и пересчет всех бюллетеней, что касается избрания президента и референдума».
По его мнению, исходя из тех сотен нарушений, которые были зарегистрированы на выборах, все, кто к этому причастен, должны быть привлечены к ответственности.
«Выборы президента и так называемого референдума были заранее организованы таким образом, что те, кто у власти или при власти, те, кто призывали вас к бойкоту (это практически одна команда), пришли к фальсификации. Мы считаем, что выборы не были свободными, демократическими, честными», — подчеркнул Тарлев.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Третье место по итогам первого тура занял лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый (13,79% голосов), четвертое — экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,38%), пятое — экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,45%), шестое и седьмое — бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,19% и 2,06% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,93%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Согласно окончательным данным ЦИК, на референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.