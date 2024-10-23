Песков опроверг раскол в БРИКС

Bloomberg сообщал, что за кулисами в БРИКС, который агентство называет «противовесом Западу», виден раскол, в том числе из-за расширения: Турция стремится в объединение, Аргентина отказалась, а Саудовская Аравия не уверена в преимуществах членства. Президенты Бразилии и ЮАР Луис Инасиу Лула да Силва (отменил поездку на саммит БРИКС из-за травмы) и Сирил Рамафоса хотят сами определять повестку дня для Глобального Юга. Кроме того, Бразилия, ЮАР и Индия не согласны с некоторыми антизападными настроениями, продвигаемыми Китаем и Россией, пишет также Bloomberg.