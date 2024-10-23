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Песков опроверг раскол в БРИКС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о расколе в БРИКС, заявив, что в объединении «никто не сотрудничает против кого-то». Об этом он сказал в интервью НТВ.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов, и все проекты — в первую очередь, в сфере экономики, финансов, создания потенциальных совместных инвестиционных платформ — делаются в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим существующим платформам», — сказал Песков.

Bloomberg сообщал, что за кулисами в БРИКС, который агентство называет «противовесом Западу», виден раскол, в том числе из-за расширения: Турция стремится в объединение, Аргентина отказалась, а Саудовская Аравия не уверена в преимуществах членства. Президенты Бразилии и ЮАР Луис Инасиу Лула да Силва (отменил поездку на саммит БРИКС из-за травмы) и Сирил Рамафоса хотят сами определять повестку дня для Глобального Юга. Кроме того, Бразилия, ЮАР и Индия не согласны с некоторыми антизападными настроениями, продвигаемыми Китаем и Россией, пишет также Bloomberg.

Песков на вопрос, может ли Турция присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО, ответил: «Притягательность сотрудничества в рамках БРИКС в том, что никто не ставит вопрос “или-или”». «Это условие, которое любят ставить в НАТО и ЕС», — добавил он.

Песков Дмитрий
БРИКС
НАТО