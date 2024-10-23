Председатель парламента Грузии заявил о признаках подготовки госпереворота

Папуашвили призвал граждан Грузии «сохранять трезвость». Он считает, что «главным антидотом против таких негрузинских сил» является приход на выборы. «Факты и все признаки указывают на то, что есть группа, которая готовится к перевороту», — сказал спикер на брифинге (цитата по «Интерфаксу»). О каких фактах идет речь, он не уточнил.
Шалва Папуашвили убежден, что местные наблюдательские организации пытаются создать информационный шум и дать «ложный повод для очередных беспорядков». «К этому причастны местные наблюдательные организации, с одной стороны, с ложными сообщениями, когда выдвигаются ложные обвинения, а с другой стороны, сокрытие ими нарушений со стороны оппозиции», — добавил он.
На этой неделе исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что оппозиционеры планируют «на нескольких участках шантаж или подкуп солидной суммой людей, включенных в избирательный процесс, чтобы втянуть их хотя бы в элементарные нарушения и манипуляции». «Грузинской мечте» противостоят четыре крупные оппозиционные коалиции. Они уже договорились сформировать «техническое правительство», которое должно будет осуществить требуемые Брюсселем реформы и обеспечить начало переговоров о членстве в Евросоюзе (ЕС). ЕС приостановил процесс вступления Грузии, сочтя, что действия правительства страны противоречат европейским ценностям.