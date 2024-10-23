Председатель парламента Грузии заявил о признаках подготовки госпереворота

На этой неделе исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что оппозиционеры планируют «на нескольких участках шантаж или подкуп солидной суммой людей, включенных в избирательный процесс, чтобы втянуть их хотя бы в элементарные нарушения и манипуляции». «Грузинской мечте» противостоят четыре крупные оппозиционные коалиции. Они уже договорились сформировать «техническое правительство», которое должно будет осуществить требуемые Брюсселем реформы и обеспечить начало переговоров о членстве в Евросоюзе (ЕС). ЕС приостановил процесс вступления Грузии, сочтя, что действия правительства страны противоречат европейским ценностям.