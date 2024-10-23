Министр анонсировал компенсации в отопительный сезон, но без подробностей

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу призвал население вновь зарегистрироваться онлайн для получения компенсаций в холодный период года, однако никаких деталей о размере компенсации и процедуре ее выплаты не предоставил, отметив только, что регистрироваться можно будет с начала ноября.
«Мы находимся на последней стометровке в подготовке этой программы. У граждан будет достаточно времени, чтобы подписаться на систему компенсаций в течение ноября, и даже в декабре и январе, но компенсация будет предоставлена с того месяца, в котором они зарегистрировались», — сказал Бузу журналистам после заседания правительства.
На вопросы прессы о том, каким будет размер компенсаций и как она будет выплачиваться, в денежном выражении или через минус в коммунальных счетах, как это было в предыдущих сезонах, министр не ответил, сказав только, что потребители «все узнают позже, из сообщений». По словам Бузу, сейчас идет обсуждение бюджета на 2025 год.
В середине сентября глава Минтруда заявлял, что кабмин пока не разработал новый механизм начисления и распределения компенсаций за газ и тепло на зимний период.
Напомним, в марте по окончании отопительного сезона в Минтруда и соцзащиты заявили, что начисление компенсаций с вычетом определенных сумм сразу в счетах-фактурах, поступающих потребителю, больше производиться не будет. Вместо этого правительство перейдет к прямым выплатам и только наиболее нуждающимся слоям населения.