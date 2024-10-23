Министр анонсировал компенсации в отопительный сезон, но без подробностей

На вопросы прессы о том, каким будет размер компенсаций и как она будет выплачиваться, в денежном выражении или через минус в коммунальных счетах, как это было в предыдущих сезонах, министр не ответил, сказав только, что потребители «все узнают позже, из сообщений». По словам Бузу, сейчас идет обсуждение бюджета на 2025 год.