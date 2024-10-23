ЦИК утвердит план проведения президентских выборов 24 октября

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Организационные вопросы предстоящей президентской кампании будут рассмотрены на заседании Центризбиркома 24 октября, сообщили в ЦИК.
Заседание ЦИК назначено на следующий день после заседания нижней палаты белорусского парламента, на котором была объявлена дата основного дня голосования на президентских выборах.
«В связи с назначением на заседании ЦИК будут рассмотрены организационные вопросы предстоящей электоральной кампании», — сообщили в Центризбиркоме.
Там отметили, что на заседании будет утвержден Календарный план мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов.
Также ЦИК разъяснит существующий в стране порядок образования избирательных комиссий, порядок выдвижения кандидатов на пост главы государства, а также порядок направления на выборы национальных и международных наблюдателей.
Данное заседание Центризбиркома будет транслироваться в прямом эфире.