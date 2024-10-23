Лукашенко даст интервью BBC спустя 10 минут после прилета в Казань

Президент Беларуси Александр Лукашенко даст интервью по прилету в Казань 23 октября, сообщил телеграм-канала «Пул Первого».
Так, стало известно, что спустя всего 10 минут после прилета в Казань у Александра Лукашенко начался рабочий процесс — подготовка к интервью крупнейшей мировой информационной корпорации — BBC.
Сообщается, что на полях саммита БРИКС белорусский президент даст интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу, уточнило БелТА.
Напомним, что прошлый раз в формате тет-а-тет Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналиста BBC Стивена Розенберга в ноябре 2021 года в Минске.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко летит 23 октября в Казань, где примет участие в саммите БРИКС.
Тем временем глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента. Ранее ЦИК сообщил, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.