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Лукашенко даст интервью BBC спустя 10 минут после прилета в Казань

Лукашенко даст интервью сразу после прилета в Казань на саммит БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко даст интервью по прилету в Казань 23 октября, сообщил телеграм-канала «Пул Первого».

Так, стало известно, что спустя всего 10 минут после прилета в Казань у Александра Лукашенко начался рабочий процесс — подготовка к интервью крупнейшей мировой информационной корпорации — BBC.

Сообщается, что на полях саммита БРИКС белорусский президент даст интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу, уточнило БелТА.

Напомним, что прошлый раз в формате тет-а-тет Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналиста BBC Стивена Розенберга в ноябре 2021 года в Минске.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко летит 23 октября в Казань, где примет участие в саммите БРИКС.

Тем временем глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента. Ранее ЦИК сообщил, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.