Си Цзиньпин на БРИКС призвал избежать эскалации в украинском конфликте

«В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны Глобального юга создали группу друзей мира», — сказал Си Цзинпинь.
«Важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов, его распространения на третьи страны и избежания эскалации боевых действий и отказа от подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации», — сказал Си Цзиньпин.
О «включении в конфликт» третьей страны — КНДР — ранее в октябре заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Северная Корея готовится отправить 10 тыс. солдат в зону конфликта. И Москва, и Пхеньян эти данные отрицали.
По данным разведки Южной Кореи, на российских полигонах на Дальнем Востоке находятся 1,5 тыс. северокорейских солдат. В ответ на данные о переброске войск КНДР власти страны начали изучать вопрос поставок оружия Украине.
В Москве заявляли об угрозе вовлечения в конфликт третьих стран в связи с поставками оружия Украине и обсуждением снятия ограничений на удары вглубь России. Путин 12 августа заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь страны «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает.
Российские власти неоднократно осуждали военную помощь Киеву, подчеркивая, что она не помешает Москве достичь задач специальной операции.