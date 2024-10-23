Си Цзиньпин на БРИКС призвал избежать эскалации в украинском конфликте

В Москве заявляли об угрозе вовлечения в конфликт третьих стран в связи с поставками оружия Украине и обсуждением снятия ограничений на удары вглубь России. Путин 12 августа заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь страны «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает.