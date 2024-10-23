Беспрозванных поручил льготно кредитовать финалистов конкурса стартапов «Бизнес Баттл»

Заемщикам предоставляется отсрочка по уплате основного долга на первые три года. Конкурс «Бизнес Баттл» является полезным мероприятием для развития малого бизнеса в Калининградской области. В этом году денежный призовой фонд увеличен вдвое и составил 3 млн рублей. Всего за шесть сезонов «Бизнес Баттла» через проект прошли около 600 соискателей, 120 бизнес-проектов прошли акселерацию под руководством 17 наставников.