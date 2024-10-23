Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных поручил льготно кредитовать финалистов конкурса стартапов «Бизнес Баттл»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил разработать программу льготного кредитования для финалистов конкурса стартапов «Бизнес Баттл»: трое из пяти финалистов смогут получить льготный займ под 2% годовых сроком до 7 лет в центре «Мой бизнес».

Источник: Бизнес-Калининград

Заемщикам предоставляется отсрочка по уплате основного долга на первые три года. Конкурс «Бизнес Баттл» является полезным мероприятием для развития малого бизнеса в Калининградской области. В этом году денежный призовой фонд увеличен вдвое и составил 3 млн рублей. Всего за шесть сезонов «Бизнес Баттла» через проект прошли около 600 соискателей, 120 бизнес-проектов прошли акселерацию под руководством 17 наставников.

В новом сезоне денежный призовой фонд от генерального партнера — банка ВТБ, увеличен вдвое и составил 3 млн рублей.