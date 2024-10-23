Новый руководитель Калининградской областной таможни приступил к работе

Со среды, 23 октября, обязанности начальника Калининградской областной таможни исполняет с сегодняшнего дня Владимир Зябко, который был назначен ранее. Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.
Генерал-майор Владимир Зябко будет руководитель таможней в период с 23 октября 2024 года по 22 января 2025 года.
В таможенных органах он работает с сентября 2001 года. Начинал службу в оперативно-розыскном отделе Нижневартовской таможни.
С 20 июня 2022 года был начальником Тюменской таможни, затем исполнял обязанности первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления.