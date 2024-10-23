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В Судаке проводят конкурс на должность главы администрации

В Судаке выбирают главу администрации города.

В среду, 23 октября в Судаке проходит конкурс на должность главы администрации города. Конкурс начался в 12.30 в малом зале администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Судака в ВК.

Участвуют в конкурсе три претендента: депутат Госсовета Республики Крым Кирилл Чебышев, руководитель территориального органа администрации города Судака в селах Грушевка, Переваловка и Холодовка Олег Бесараба и начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Судака Вазген Карапетян.

Напомним, ранее подобные конкурсы на выборы глав администраций прошли в Бахчисарае и Джанкое.