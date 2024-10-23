«Ты-то худенький»: Лукашенко огорчился из-за чак-чака

Президент Белоруссии в рамках саммита БРИКС намерен провести переговоры с другими главами государств по вопросам современной международной ситуации, укреплению кооперации в рамках организации как ключевого элемента многосторонних отношений, усилению единства мирового сообщества и поиску путей разрешения текущих региональных конфликтов. В дополнение к этому, у Лукашенко запланированы многочисленные международные встречи. В частности, предполагается, что он может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.