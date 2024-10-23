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Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу российской электроэнергетики, проведенную бывшим главой Роснано Анатолием Чубайсом. Спикер Госдумы предложил экстрадировать господина Чубайса в Россию.

Источник: РИА "Новости"

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. Под его руководством прошла реформа энергетической отрасли. В 2008 году российская энергосистема была разделена на множество компаний разных направлений: сетевые, генерирующие, сбытовые. Большинство из них стали частными.

«Если анализировать заявления прежних лет: вот отдадим частникам, и вот он будет наращивать мощность. Что нарастили то? Государство — да: в атомной энергетике строятся новые мощности, вводятся, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор. Где Чубайс? Вот, берите его, экстрадируйте!», — сказал Володин, выступая в Госдуме на «правительственном часе» по вопросам ЖКХ.

Володин Вячеслав
Госдума