Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию

«Если анализировать заявления прежних лет: вот отдадим частникам, и вот он будет наращивать мощность. Что нарастили то? Государство — да: в атомной энергетике строятся новые мощности, вводятся, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор. Где Чубайс? Вот, берите его, экстрадируйте!», — сказал Володин, выступая в Госдуме на «правительственном часе» по вопросам ЖКХ.