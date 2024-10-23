Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта с Россией

В свою очередь, примерно в это же время, Путин заявил о готовности России вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине только ~на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.~ Он подчеркнул, что Москва готова вернуться к обсуждению, и именно Киев в 2022 году первым отказался от дальнейшего диалога, после чего Зеленский ввел в действие запрет Совета национальной безопасности и обороны на переговоры с Путиным.