Захарова высказалась по поводу возможной высылки посла РФ из Польши

В мае польский премьер-министр Дональд Туск также утверждал, что в стране арестовали девять человек, подозреваемых в участии в диверсиях по заказу России. По его словам, задержанные — это наемники и представители криминального мира с Украины, из Белоруссии и Польши. В сентябре польские спецслужбы задержали нескольких хакеров-диверсантов, которых подозревают в связи с Белоруссией и Россией, сообщил Reuters.