В Пентагоне заявили о наличии доказательств появления в России войск КНДР

Во время визита российского президента Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года был подписан договор о партнерстве с Пхеньяном. В договоре есть в том числе пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон. Замглавы российского МИДа Андрей Руденко отметил, что соглашение не направлено против Южной Кореи или третьих стран. Путин внес документ на ратификацию в Госдуму 14 октября.