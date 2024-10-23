В Пентагоне заявили о наличии доказательств появления в России войск КНДР

«Что конкретно они делают? Это нужно выяснить. Это то, в чем нам нужно разобраться», — сказал Остин.
Сообщения об отправке КНДР своих военных в Россию начали появляться в начале октября, такую возможность, в частности, допускало Минобороны Южной Кореи.
«Это похоже на очередную утку информационную», — прокомментировал тогда публикацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представительство КНДР в ООН называло сообщения об отправке военных «беспочвенными стереотипными слухами».
Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября заявил, что Пхеньян планирует отправить 10 тыс. бойцов в зону конфликта. Спустя три дня Остин говорил, что США не могут подтвердить информацию о северокорейских военных в зоне военной операции России.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия располагает собственным потенциалом для проведения операции на Украине и не обращалась за помощью к другим странам. Вместе с тем Москва осуждает все страны, поставляющие Киеву оружие, отмечая, что это только усугубит страдания украинского народа.
Во время визита российского президента Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года был подписан договор о партнерстве с Пхеньяном. В договоре есть в том числе пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон. Замглавы российского МИДа Андрей Руденко отметил, что соглашение не направлено против Южной Кореи или третьих стран. Путин внес документ на ратификацию в Госдуму 14 октября.
The Wall Street Journal cо ссылкой на источник писала, что договор включает секретное положение, в соответствии с которым КНДР разрешили отправить в зону боевых действий около 1 тыс. военных, чтобы обучить их ведению боевых действий. По данным издания, большая часть северокорейских подразделений находится на безопасном расстоянии от линии фронта, бойцам показывают, как организовывать логистику и работать с дронами.
Власти Южной Кореи на фоне сообщений об отправке северокорейских бойцов в Россию начали изучать вопрос поставок оружия Украине. Прежде Сеул поставлял только нелетальную помощь и помогал Киеву финансово.
Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что она лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Путин заявил, что Сеулу «не о чем беспокоиться», но назвал «большой ошибкой» возможные поставки летального оружия на Украину.