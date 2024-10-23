Орбан назвал расширение конфликта сутью «плана победы» Зеленского

По мнению Орбана, суть «плана победы» заключается в расширении конфликта, которое произойдет после получения Киевом приглашения в НАТО, и переносе боевых действий на российскую территорию.
«Часть плана состоит в том, что после победы на восточном фронте Украина обязуется заменить американцев и гарантировать безопасность всей Европы своей усиленной армией. А это значит, что мы, венгры, проснувшись однажды утром, обнаружим, что славянские солдаты с востока снова дислоцируются в Венгрии», — заявил Орбан.
Он добавил, что Будапешт не хочет такого развития событий. «Урок 1956 года заключается в том, что мы должны бороться только за одно: за Венгрию и венгерскую свободу», — сказал он.
Зеленский представил «план победы» в Верховной раде 16 октября. Документ содержит пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны и помощь в развитии экономики. Союзники Киева также получили три секретных дополнения к «плану победы», подчеркнул президент. Как уточнил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в них содержатся сведения об ударах по территории России.
В Кремле инициативу Зеленского назвали «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. «Уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.