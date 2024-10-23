Орбан назвал расширение конфликта сутью «плана победы» Зеленского

«Часть плана состоит в том, что после победы на восточном фронте Украина обязуется заменить американцев и гарантировать безопасность всей Европы своей усиленной армией. А это значит, что мы, венгры, проснувшись однажды утром, обнаружим, что славянские солдаты с востока снова дислоцируются в Венгрии», — заявил Орбан.