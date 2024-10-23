NYT: Великобритания и Германия согласовали новый оборонный пакт

По условиям соглашения, получившего название Trinity House Agreement в честь места проведения церемонии подписания в Лондоне, стороны будут активнее координировать действия в области взаимной обороны, а также будут проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с Россией и защищать жизненно важные подводные кабели, по которым передаются данные под дном Северного моря. Немецкие самолеты P-8, способные обнаруживать и уничтожать подводные лодки, начнут действовать с авиабазы в Шотландии, говорится в статье.