NYT: Великобритания и Германия согласовали новый оборонный пакт

По условиям соглашения, получившего название Trinity House Agreement в честь места проведения церемонии подписания в Лондоне, стороны будут активнее координировать действия в области взаимной обороны, а также будут проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с Россией и защищать жизненно важные подводные кабели, по которым передаются данные под дном Северного моря. Немецкие самолеты P-8, способные обнаруживать и уничтожать подводные лодки, начнут действовать с авиабазы в Шотландии, говорится в статье.
Министр обороны Британии Джон Хили назвал соглашение «важной вехой в отношениях с Германией» и заявил, что оно укрепит европейскую безопасность. Министр обороны Германии Борис Писториус, со своей стороны, отметил, что страны не могут позволить себе «принимать безопасность в Европе как должное… пока Россия значительно наращивает производство оружия и неоднократно предпринимала гибридные атаки на наших партнеров в Восточной Европе».
Согласно NYT, в феврале Трамп вызвал беспокойство у западных союзников, заявив, что будет поощрять Россию «делать все, что она, черт возьми, захочет» со странами НАТО, которые недостаточно платят альянсу.
Как подчеркнули власти Британии, подписавшие аналогичное оборонное соглашение с Францией в 2010 году, новый пакт с Германией «завершит треугольник соглашений» между наиболее боеспособными вооруженными силами Европы.
Однако, по мнению Ананда Менона, профессора европейской политики в Королевском колледже Лондона, соглашение «само по себе не решит проблемы безопасности Европы», поскольку сохраняются препятствия для координации действий западных союзников в рамках НАТО, а некоторые государства-члены сделали недостаточно для увеличения своих военных расходов.
Менон также напомнил, что Великобритания больше не является членом Европейского союза и не участвует в усилиях блока по интеграции своего оборонно-промышленного комплекса, что создает еще одно препятствие для сотрудничества в области вооружений.
Великобритания также поможет Германии и Польше с поставками бронетехники Украине, а Германия, в свою очередь, поддержит Британию и Латвию в предоставлении беспилотных летательных аппаратов.
Этот план позволит Британии открыть новый завод по производству артиллерийских стволов и разработать новые БПЛА.
В дополнение к пакту с Германией Британия хочет заключить новое соглашение о безопасности с Европейским союзом — то, на чем блок из 27 стран безуспешно настаивал во время переговоров по Brexit.