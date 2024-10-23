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NYT: Великобритания и Германия согласовали новый оборонный пакт

Новые договоренности Британии и Германии об укреплении военного сотрудничества и разработке современного оружия отражают растущую обеспокоенность в Европе глобальными угрозами безопасности, особенно со стороны России, пишет Стивен Касл в статье для New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По условиям соглашения, получившего название Trinity House Agreement в честь места проведения церемонии подписания в Лондоне, стороны будут активнее координировать действия в области взаимной обороны, а также будут проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с Россией и защищать жизненно важные подводные кабели, по которым передаются данные под дном Северного моря. Немецкие самолеты P-8, способные обнаруживать и уничтожать подводные лодки, начнут действовать с авиабазы в Шотландии, говорится в статье.

Министр обороны Британии Джон Хили назвал соглашение «важной вехой в отношениях с Германией» и заявил, что оно укрепит европейскую безопасность. Министр обороны Германии Борис Писториус, со своей стороны, отметил, что страны не могут позволить себе «принимать безопасность в Европе как должное… пока Россия значительно наращивает производство оружия и неоднократно предпринимала гибридные атаки на наших партнеров в Восточной Европе».

Лондон и Берлин уверены, что их соглашение укрепит европейский компонент НАТО на фоне растущей нервозности в европейских столицах по поводу последствий переизбрания Дональда Трампа президентом США.

Согласно NYT, в феврале Трамп вызвал беспокойство у западных союзников, заявив, что будет поощрять Россию «делать все, что она, черт возьми, захочет» со странами НАТО, которые недостаточно платят альянсу.

Как подчеркнули власти Британии, подписавшие аналогичное оборонное соглашение с Францией в 2010 году, новый пакт с Германией «завершит треугольник соглашений» между наиболее боеспособными вооруженными силами Европы.

Однако, по мнению Ананда Менона, профессора европейской политики в Королевском колледже Лондона, соглашение «само по себе не решит проблемы безопасности Европы», поскольку сохраняются препятствия для координации действий западных союзников в рамках НАТО, а некоторые государства-члены сделали недостаточно для увеличения своих военных расходов.

Менон также напомнил, что Великобритания больше не является членом Европейского союза и не участвует в усилиях блока по интеграции своего оборонно-промышленного комплекса, что создает еще одно препятствие для сотрудничества в области вооружений.

Тем не менее правительство Британии заявило, что сделка с Германией обеспечит Украине новый наступательный потенциал, позволив вооружить немецкие вертолеты Sea King современными ракетными системами.

Великобритания также поможет Германии и Польше с поставками бронетехники Украине, а Германия, в свою очередь, поддержит Британию и Латвию в предоставлении беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Британия и Германия будут стремиться к совместной работе по разработке нового оружия глубокого поражения, которое может поражать цели дальше и с большей точностью, чем существующие системы, включая Storm Shadow.

Этот план позволит Британии открыть новый завод по производству артиллерийских стволов и разработать новые БПЛА.

В дополнение к пакту с Германией Британия хочет заключить новое соглашение о безопасности с Европейским союзом — то, на чем блок из 27 стран безуспешно настаивал во время переговоров по Brexit.

НАТО