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МИД России заявил о фальсификации властями Молдавии результатов референдума

Захарова: власти Молдавии сфальсифицировали итоги референдума по вступлению в ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва считает, что власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума о вступлении в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Результаты голосования для руководства Молдавии оказались провальными», — заявила Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, РФ считает, что в Молдавии «прозвучало решительное “нет” интеграции в ЕС», но власти республики сделали «всё, чтобы эти результаты скрыть».

«Очевидно, что итоговые показатели референдума: как бы 50,46% за, 49 якобы 54 сотых процента против — были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы», — добавила Захарова.

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Захарова Мария