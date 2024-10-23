МИД России заявил о фальсификации властями Молдавии результатов референдума

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва считает, что власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума о вступлении в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Результаты голосования для руководства Молдавии оказались провальными», — заявила Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, РФ считает, что в Молдавии «прозвучало решительное “нет” интеграции в ЕС», но власти республики сделали «всё, чтобы эти результаты скрыть».
«Очевидно, что итоговые показатели референдума: как бы 50,46% за, 49 якобы 54 сотых процента против — были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы», — добавила Захарова.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».