В мэрии Перми утвердили нового куратора торговли

Госпожа Конюкова пришла в мэрию из краевого минпрома, где она трудилась замначальника отдела развития торговых сетей и координации потребительского рынка управления потребительского рынка и лицензирования, а потом работала начальника отдела по взаимодействию с надзорными органами департамента судебной защиты.
Напомним, что предыдущий начальник Ольга Чеснокова уволилась в начале июня. Она проработала в мэрии с 2008 года и ушла на фоне критики, связанной с ликвидацией незаконных торговых объектов в городе.
Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми отвечает за регулирование в том числе и пермских НТО. Сейчас мэрия Перми занимается активным сносом незаконных киосков, и у краевых властей, по данным «Ъ-Прикамье», были претензии к ведомству госпожи Чесноковой.