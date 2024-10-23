В мэрии Перми утвердили нового куратора торговли

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми отвечает за регулирование в том числе и пермских НТО. Сейчас мэрия Перми занимается активным сносом незаконных киосков, и у краевых властей, по данным «Ъ-Прикамье», были претензии к ведомству госпожи Чесноковой.