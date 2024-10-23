Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Перми утвердили нового куратора торговли

Начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Нина Конюкова утверждена в должности, подтвердили Ъ-Прикамье в мэрии города. С начала июня она исполняла обязанности начальника департамента.

Источник: администрация Перми

Госпожа Конюкова пришла в мэрию из краевого минпрома, где она трудилась замначальника отдела развития торговых сетей и координации потребительского рынка управления потребительского рынка и лицензирования, а потом работала начальника отдела по взаимодействию с надзорными органами департамента судебной защиты.

Напомним, что предыдущий начальник Ольга Чеснокова уволилась в начале июня. Она проработала в мэрии с 2008 года и ушла на фоне критики, связанной с ликвидацией незаконных торговых объектов в городе.

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми отвечает за регулирование в том числе и пермских НТО. Сейчас мэрия Перми занимается активным сносом незаконных киосков, и у краевых властей, по данным «Ъ-Прикамье», были претензии к ведомству госпожи Чесноковой.