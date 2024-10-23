Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Лидеры стран БРИКС планируют расширить сотрудничество и стратегическое партнерство, а также приветствуют использование нацвалют при финансовых операциях между членами объединения и их торговыми партнерами, следует из итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Казани. Президент России Владимир Путин заявил, что декларацию распространят в ООН как совместный документ.