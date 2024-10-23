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Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Лидеры стран БРИКС планируют расширить сотрудничество и стратегическое партнерство, а также приветствуют использование нацвалют при финансовых операциях между членами объединения и их торговыми партнерами, следует из итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Казани. Президент России Владимир Путин заявил, что декларацию распространят в ООН как совместный документ.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В документе упоминаются «национальные позиции в отношении ситуации на Украине». Лидеры стран БРИКС отметили «соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии».

Среди прочего в документе говорится о сотрудничестве в интересах глобальной и региональной безопасности, развитии финансово-экономических отношений стран БРИКС, расширении гуманитарных обменов. В частности, члены объединения отметили негативные последствия «незаконных санкций» на мировую экономику и рост насилия и вооруженных конфликтов.

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БРИКС