Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
«Касым-Жомарт Токаев приглашен президентом Российской Федерации. Он примет участие в заседаниях формата “БРИКС плюс”, — говорится в релизе.
В начале октября Токаев приезжал в Москву на заседание Совета глав государств СНГ. Президент Владимир Путин заявил тогда, что Россия будет рада видеть лидеров постсоветских республик на встрече в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс» в Казани.
На прошлогоднем саммите БРИКС в ЮАР Токаев говорил о готовности Казахстана внести вклад в развитие потенциала объединения в качестве государства-участника. Но официальную заявку республика не подавала, а на прошлой неделе пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Астана воздержится от такого шага, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что Москва с уважением относится к позиции Казахстана.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.