Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани

На прошлогоднем саммите БРИКС в ЮАР Токаев говорил о готовности Казахстана внести вклад в развитие потенциала объединения в качестве государства-участника. Но официальную заявку республика не подавала, а на прошлой неделе пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Астана воздержится от такого шага, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что Москва с уважением относится к позиции Казахстана.