В Алматы полицейские разгромили крупную нарколабораторию

АЛМАТЫ, 23 окт — Sputnik. В Алматы при координации прокуратуры города успешно ликвидирована крупная нарколаборатория, сообщили в надзорном органе.
Организатор задержан и отправлен в следственный изолятор, уточнили силовики.
«При обыске в лаборатории обнаружены и изъяты 15 кг готового мефедрона, упакованного в 3 полиэтиленовых пакета, 36 канистр по 30 литров, 4 канистры по 10 литров, 5 пятилитровых ведер, 8 литровых пластиковых бутылок с жидкостью, а также походная баня с вытяжной системой, внутри которой находилась 150 литровая бочка, используемая для смешивания реагентов, электронные весы, респираторные маски, шуруповерт, приспособленный для перемешивания, 8 пластиковых подносов», — говорится в сообщении.
Все изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу.
Отмечается, что с начала года городские правоохранительные органы пресекли деятельность 22 нарколабораторий, активно действовавших на территории города.