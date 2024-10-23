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В Алматы полицейские разгромили крупную нарколабораторию

Одного только готового мефедрона нашли 15 килограммов.

АЛМАТЫ, 23 окт — Sputnik. В Алматы при координации прокуратуры города успешно ликвидирована крупная нарколаборатория, сообщили в надзорном органе.

Организатор задержан и отправлен в следственный изолятор, уточнили силовики.

«При обыске в лаборатории обнаружены и изъяты 15 кг готового мефедрона, упакованного в 3 полиэтиленовых пакета, 36 канистр по 30 литров, 4 канистры по 10 литров, 5 пятилитровых ведер, 8 литровых пластиковых бутылок с жидкостью, а также походная баня с вытяжной системой, внутри которой находилась 150 литровая бочка, используемая для смешивания реагентов, электронные весы, респираторные маски, шуруповерт, приспособленный для перемешивания, 8 пластиковых подносов», — говорится в сообщении.

Все изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу.

Отмечается, что с начала года городские правоохранительные органы пресекли деятельность 22 нарколабораторий, активно действовавших на территории города.