В Алматы полицейские разгромили крупную нарколабораторию

«При обыске в лаборатории обнаружены и изъяты 15 кг готового мефедрона, упакованного в 3 полиэтиленовых пакета, 36 канистр по 30 литров, 4 канистры по 10 литров, 5 пятилитровых ведер, 8 литровых пластиковых бутылок с жидкостью, а также походная баня с вытяжной системой, внутри которой находилась 150 литровая бочка, используемая для смешивания реагентов, электронные весы, респираторные маски, шуруповерт, приспособленный для перемешивания, 8 пластиковых подносов», — говорится в сообщении.