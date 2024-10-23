МИНСК, 23 окт — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение баллотироваться на новый президентский срок, сообщила российская журналистка Ольга Скабеева.
Ранее в среду Палата представителей приняла решение назначить проведение выборов президента Беларуси на 26 января 2025 года.
«Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок. Буду считать, что я приложила руку», — написала журналистка в своем Telegram-канале.
Российская журналистка спросила белорусского президента, идет ли он на выборы. На что получила ответ: дата хорошая.
В ответ на уточняющий вопрос Александр Лукашенко подтвердил, что пойдет на следующие выборы президента.
Согласно белорусскому законодательству выдвигать свои кандидатуры на выборы могут граждане республики по праву рождения не моложе 40 лет. При этом гражданин должен обладать избирательным правом и проживать в Беларуси не менее 20 лет до выборов.
Также у него не должно быть иностранного гражданства или вида на жительство, в том числе, иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.