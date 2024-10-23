Евгений Куйвашев рассказал в Совфеде о возможностях проекта «Сухой порт»

«Сухой порт» является инфраструктурным мегапроектом. Он был инициирован ранее Евгением Куйвашевым для того, чтобы формировать новые транспортные коридоры. В масштабах всей страны это имеет стратегическое значение. Так, с учетом разворота на восток грузовых потоков «Сухой порт» обеспечит связь Транссиба и Северного морского пути с Китаем. И данный проект полностью соответствует как национальным целям, так и приоритетам разрабатываемой в настоящий момент Стратегии пространственного развития России.