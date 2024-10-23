Евгений Куйвашев рассказал в Совфеде о возможностях проекта «Сухой порт»

Ключевой проект «Сухого порта» — Меридиональный транспортный коридор под названием «Екатеринбург — арктические порты Ямала» — откроет потенциально для предприятий из минимум 11 регионов России новые логистические возможности. Об этом заявил 23 октября свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем выступлении в Совете Федерации на пленарном заседании, которое провела председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Сухой порт» является инфраструктурным мегапроектом. Он был инициирован ранее Евгением Куйвашевым для того, чтобы формировать новые транспортные коридоры. В масштабах всей страны это имеет стратегическое значение. Так, с учетом разворота на восток грузовых потоков «Сухой порт» обеспечит связь Транссиба и Северного морского пути с Китаем. И данный проект полностью соответствует как национальным целям, так и приоритетам разрабатываемой в настоящий момент Стратегии пространственного развития России.
«Ключевым звеном проекта является формирование Меридионального транспортного коридора “Екатеринбург — арктические порты Ямала” с выходом к Северному морскому пути. Потенциально этим коридором смогут пользоваться предприятия как минимум одиннадцати российских регионов», — отметил Евгений Куйвашев в выступлении перед сенаторами Российской Федерации.
Глава региона напомнил также, что Свердловская область достигла за последние годы весомых результатов в развитии инфраструктуры транспорта. В частности, благодаря поддержке со стороны президента России Владимира Путина было запущено долгожданное движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Подходит к концу строительство скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург. Она позволит сократить в два раза время в пути.
Валентина Матвиенко отметила в свою очередь, что Свердловская область является особым регион, настоящим «опорным краем державы». Она — трудовой, самодостаточный, современный и высокотехнологичный регион, крупнейший научно-образовательный, инновационный, промышленный и культурный центр всей страны, важнейший транспортно-логистический узел. По объёму промышленного производства у области имеется по России второе место, а по численности населению — пятое. И концентрация промышленных предприятий в четыре раза выше, чем по стране в среднем.
Евгений Куйвашев также рассказал на пленарном заседании о значимых итогах социально-экономического развития региона и реализации прорывных проектов в фармакологии, промышленности, энергетике и других сферах, об участии региона в проекте «Профессионалитет» и создании в Екатеринбурге студенческого кампуса мирового уровня. А Матвиенко по итогам заседания ряд представленных в рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации проектов получит поддержку на федеральном уровне.