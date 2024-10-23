Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок

«Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок», — написала она.
В частности, Скабеева спросила Лукашенко, будет ли он участвовать в следующих выборах президента, на что он ответил утвердительно.
В среду агентство Sputnik Беларусь сообщило, что день голосования в республике назначен на 26 января 2025 года. Такое решение сегодня приняли депутаты палаты представителей Национального собрания страны.
По словам главы ЦИК Игоря Карпенко, выбор даты связан с тем, что в следующем году заканчивается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития Белоруссии, поэтому необходимо проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития республики, основные направления внутренней и внешней политики. В этом вопросе ключевую роль играет президент: он формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти.
Ранее Лукашенко заявлял, что его решение баллотироваться на новый срок будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.