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Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок

МИНСК, 23 окт — РИА Новости. Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Белоруссии в следующем году, сообщила в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева, которая взяла интервью у главы государства на полях саммита БРИКС в Казани.

Источник: AP 2024

«Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок», — написала она.

В частности, Скабеева спросила Лукашенко, будет ли он участвовать в следующих выборах президента, на что он ответил утвердительно.

В среду агентство Sputnik Беларусь сообщило, что день голосования в республике назначен на 26 января 2025 года. Такое решение сегодня приняли депутаты палаты представителей Национального собрания страны.

По словам главы ЦИК Игоря Карпенко, выбор даты связан с тем, что в следующем году заканчивается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития Белоруссии, поэтому необходимо проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития республики, основные направления внутренней и внешней политики. В этом вопросе ключевую роль играет президент: он формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти.

Ранее Лукашенко заявлял, что его решение баллотироваться на новый срок будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.

Лукашенко Александр