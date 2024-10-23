Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок

По словам главы ЦИК Игоря Карпенко, выбор даты связан с тем, что в следующем году заканчивается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития Белоруссии, поэтому необходимо проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития республики, основные направления внутренней и внешней политики. В этом вопросе ключевую роль играет президент: он формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти.