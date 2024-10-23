Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение баллотироваться на новый президентский срок. Об этом белорусский лидер сказал в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, информирует телеграм-канал «Скабеева».
Так, на полях саммита БРИКС в Казани Александр Лукашенко ответил на прямой вопрос Ольги Скабеевой, пойдет ли он на президентские выборы, дату которых в этот же день опубликовал ЦИК, сообщив, что выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года.
На это Лукашенко заметил, что «дата хорошая». А журналистка заметила, что хотела бы услышать не о дате, а о намерении белорусского президента избираться на новый срок.
— Хочешь, чтобы я тебе в программе объявил? — уточнил глава республики. А потом утвердительно заявил. — Да, Оля, пойду на выборы президента.
Когда журналистка заметила, что белорусского лидера поддержат в этом его решении, Лукашенко еще добавил, что тогда он точно пойдет в избирательную кампанию 2025.
При этом телеграм-канал «Пул Первого», комментируя публикацию Скабеевой, заметил, что Лукашенко объявил, что пойдет на выборы при условии «если…». Интрига будет раскрыта в эфире программы 60 минут позднее.
Ранее ЦИК высказался насчет изменения процедуры избрания президента Беларуси.
Кроме того, глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента. А еще глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью BBC сразу по прилету в Казань.