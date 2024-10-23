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Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году

Лукашенко сказал о решении баллотироваться на новый срок в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение баллотироваться на новый президентский срок. Об этом белорусский лидер сказал в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, информирует телеграм-канал «Скабеева».

Так, на полях саммита БРИКС в Казани Александр Лукашенко ответил на прямой вопрос Ольги Скабеевой, пойдет ли он на президентские выборы, дату которых в этот же день опубликовал ЦИК, сообщив, что выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года.

На это Лукашенко заметил, что «дата хорошая». А журналистка заметила, что хотела бы услышать не о дате, а о намерении белорусского президента избираться на новый срок.

— Хочешь, чтобы я тебе в программе объявил? — уточнил глава республики. А потом утвердительно заявил. — Да, Оля, пойду на выборы президента.

Когда журналистка заметила, что белорусского лидера поддержат в этом его решении, Лукашенко еще добавил, что тогда он точно пойдет в избирательную кампанию 2025.

При этом телеграм-канал «Пул Первого», комментируя публикацию Скабеевой, заметил, что Лукашенко объявил, что пойдет на выборы при условии «если…». Интрига будет раскрыта в эфире программы 60 минут позднее.

Ранее ЦИК высказался насчет изменения процедуры избрания президента Беларуси.

Кроме того, глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента. А еще глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью BBC сразу по прилету в Казань.