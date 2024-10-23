Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году

Так, на полях саммита БРИКС в Казани Александр Лукашенко ответил на прямой вопрос Ольги Скабеевой, пойдет ли он на президентские выборы, дату которых в этот же день опубликовал ЦИК, сообщив, что выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года.