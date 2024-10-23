По итогам саммита БРИКС принята Казанская декларация

Сегодня на заседании саммита БРИКС в расширенном составе была принята Казанская декларация. В ней содержатся общие оценки положения дел в мире, результаты российского председательства в объединении, а также намечены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу, сообщает пресс-служба президента России Владимира Путина.