По итогам саммита БРИКС принята Казанская декларация

Сегодня на заседании саммита БРИКС в расширенном составе была принята Казанская декларация. В ней содержатся общие оценки положения дел в мире, результаты российского председательства в объединении, а также намечены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу, сообщает пресс-служба президента России Владимира Путина.
«Если возражений, замечаний нет, то предлагаю считать декларацию принятой. И хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН как наш общий, совместный документ», — обратился лидер РФ к слушателям, выступая с заключительным словом. Полный текст декларации доступен по ссылке.
Напомним, расширенное заседание проходило в МВЦ «Казань Экспо». Участники обсудили деятельность БРИКС, включая экономические и гуманитарные аспекты, необходимость активизации сотрудничества между странами для решения глобальных вызовов и реализации потенциала развивающихся экономик.
Саммит БРИКС продлится в Казани до 24 октября. Сегодня ожидается торжественный прием, а завтра состоятся пленарные заседания в форматах «аутрич» и «БРИКС плюс». Завершится саммит пресс-конференцией Владимира Путина.
В город продолжают прилетать гости. Всего Казань примет представителей порядка 36 стран и шести международных организаций. При этом 22 делегации возглавят лидеры государств.