Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил нового президента Вьетнама

Сегодня, 23 октября 2024 года, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления новому президенту Социалистической Республики Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Глава Казахстана пожелал Лыонг Кыонгу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Вьетнама — благополучия и процветания.

«Ваша победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке соотечественниками вашего политического курса, направленного на обеспечение экономической стабильности, повышение благосостояния страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего укрепления казахско-вьетнамских отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания», — говорится в телеграмме.