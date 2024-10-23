Санду и Стояногло встретятся на дебатах один на один

«Господин Стояногло, я хотела провести дебаты о Молдове и судьбе страны. Вы превратили их в дебаты о модераторе. Это не то, чего ожидают молдаване. Люди хотят видеть мой план и ваш план для Молдовы. Давайте исключим модератора из дискуссии. Вы — оппонент, вы — тот, кто должен говорить с народом. Итак, в воскресенье, в 10 часов, я жду вас во Дворце Республики, где мы проведем дискуссию вдвоем без модератора — я задам 10 вопросов вам, а вы зададите 10 вопросов мне. У людей хватит мудрости решить для себя, какой президент им нужен. Не бойтесь».