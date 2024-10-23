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Сергей Лавров посетит Узбекистан — дата

Главу МИД РФ примет президент РУЗ Шавкат Мирзиёев.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 28—29 октября Узбекистан с рабочим визитом и будет принят президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, Лавров проведет переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

«С 28 по 29 октября глава внешнеполитического ведомства посетит с рабочим визитом Республику Узбекистан. Планируется, что министр иностранных дел Сергей Лавров будет принят президентом республики, а также проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны».

сказала Захарова.

Она уточнила, что основное внимание в ходе переговоров уделят вопросам дальнейшего углубления и развития партнерства между двумя странами.

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что отдельной темой станет дипломатическое сопровождение процессов евразийской интеграции с учетом имеющегося у республики статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Также планируется выступление главы российского внешнеполитического ведомства перед профессорско-преподавательским составом и студентами Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана.

Лавров Сергей