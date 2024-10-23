Сергей Лавров посетит Узбекистан — дата

«С 28 по 29 октября глава внешнеполитического ведомства посетит с рабочим визитом Республику Узбекистан. Планируется, что министр иностранных дел Сергей Лавров будет принят президентом республики, а также проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны».