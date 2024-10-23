Сергей Лавров посетит Узбекистан — дата

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит
Кроме того, Лавров проведет переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
«С 28 по 29 октября глава внешнеполитического ведомства посетит с рабочим визитом Республику Узбекистан. Планируется, что министр иностранных дел Сергей Лавров будет принят президентом республики, а также проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны».
Она уточнила, что основное внимание в ходе переговоров уделят вопросам дальнейшего углубления и развития партнерства между двумя странами.
Официальный представитель МИД РФ сообщила, что отдельной темой станет дипломатическое сопровождение процессов евразийской интеграции с учетом имеющегося у республики статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Также планируется выступление главы российского внешнеполитического ведомства перед профессорско-преподавательским составом и студентами Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана.