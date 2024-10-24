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New York Times: Грузия отвернулась от Запада

На протяжении двух десятилетий отношения между Грузией и Западом были страстными. Долгие годы на эту привязанность тепло отвечали в Вашингтоне, Брюсселе и других европейских столицах, где Грузия была желанным партнером — вдохновляющим примером популяризации западных ценностей и ключевым стратегическим форпостом для распространения влияния вглубь постсоветского пространства, пишет Джошуа Кучера в статье для New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Однако сейчас романтика на исходе.

Правящая партия «Грузинская мечта» стала открыто враждебной по отношению к своим западным партнерам. Они нанесли ответный удар — ввели санкции против высокопоставленных грузинских чиновников.

По мере приближения голосования на парламентских выборах в субботу напряженность достигает пика. США и Европейский союз открыто выступают против «Грузинской мечты», сохраняя при этом видимость беспристрастности, говорится в статье NYT.

Опросы общественного мнения нельзя считать надежными, и остается только гадать, кто победит в субботу.

Но даже если правящая партия проиграет, причины, которые привели к тому, что Грузия отвернулась от Запада, никуда не денутся.

Как и в случае с банкротством, крах отношений между Грузией и Западом назревал постепенно, а затем все случилось внезапно. И нет никакой гарантии, что их можно будет восстановить.

Непосредственной причиной нынешнего кризиса, по мнению Кучеры, стало начало российско-украинского конфликта. «Грузинская мечта» заняла осмотрительную позицию, отказавшись принимать чью-либо сторону. Грузия уже проиграла войну России в 2008 году, и начало конфликта на Украине вновь породило опасения, что ситуация может повториться.

Западные политики изначально с пониманием относились к нейтралитету Грузии. Они оценили шаткое положение страны: Грузия не имела гарантий безопасности со стороны Запада, несмотря на многолетние безуспешные попытки добиться членства в НАТО. Тем не менее Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в Европейский союз и в прошлом году получила его.

Однако ситуация стремительно ухудшилась. «Грузинская мечта», взгляды которой смещаются вправо, начала продвигать сложную теорию заговора. Согласно этой теории, «партия глобальной войны» подталкивает Грузию к вступлению в войну против России в интересах Запада и Украины. Также утверждается, что внутренняя оппозиция была в сговоре с этой силой.

«Грузинская мечта» атаковала СМИ и неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа, утверждая, что они выполняют приказы Запада, чтобы привести оппозицию к власти. В этом году, несмотря на массовые протесты, был принят закон, согласно которому эти организации будут объявлены иностранными агентами. Закон вызвал сравнения с Россией, которая, как пишет Кучера, использовала аналогичный статус иноагента, чтобы заглушить критические голоса.

США и ЕС отреагировали решительно. За последние несколько месяцев Вашингтон ввел финансовые санкции и визовые ограничения в отношении десятков грузинских чиновников и отменил совместные военные учения. Брюссель, со своей стороны, приостановил переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Сейчас отношения находятся на рекордно низком уровне.

Это связано с тем, что военный конфликт на Украине придал Кавказскому региону новое стратегическое значение.

Европа пытается разработать новые транспортные маршруты в Азию в обход России. А если надо избежать еще и Иран, то Закавказье — единственный возможный путь.

ЕС, стремясь преодолеть свою зависимость от российских энергоносителей, увеличивает закупки азербайджанского газа, который поступает в Европу через территорию Грузии, и финансирует строительство нового электрического кабеля из Грузии в Румынию по дну Черного моря.

В то время как Европа все больше нуждается в Грузии, Грузия, похоже, все меньше нуждается в Западе.

Недавно Тбилиси заключил контракт на строительство важнейшего порта на Черном море с консорциумом, возглавляемым Китаем, в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Западные официальные лица публично возражали против передачи такого стратегического проекта Китаю, но в частных беседах дипломаты признают, что ни один западный бизнес не был готов выделить необходимые средства.

Спустя восемь лет с тех пор, как Грузия подписала торговое соглашение с ЕС, объем торговли с Европой, не говоря уже о торговле с США, остается относительно ограниченным.

В торговле Грузии по-прежнему доминируют государства, расположенные ближе к ее границам. Как и многие страны региона, Грузия извлекла экономическую выгоду из вытеснения России с западных рынков: она перепродает автомобили в Россию и размещает новые предприятия, управляемые русскими релокантами.

Это, похоже, заставило «Грузинскую мечту» поверить в то, что она может отказаться от непоколебимой лояльности Западу и в своих решениях в большей степени руководствоваться коммерческими интересами. А также в то, что геостратегической важности Грузии достаточно, чтобы Вашингтон и Брюссель не обращали внимания на ее растущее неповиновение и стремительный крен в сторону автократии. Возможно, партия переоценивает свое влияние. Однако бесспорно, что у страны сейчас больше возможностей, чем когда-либо.

У оппозиции нет простого решения. У многих грузин идеализированные представления и завышенные ожидания относительно Запада, которые, похоже, относятся к однополярной эпохе 1990-х и 2000-х годов, а не к более анархичному 2024 году.

Часто складывается впечатление, что прозападные грузины передают свою политическую власть на аутсорсинг Европе и Америке, вместо того чтобы пытаться изменить ситуацию самостоятельно.

Победа оппозиции может стать краткосрочным выходом из кризиса. Однако экономические и геополитические реалии указывают на то, что отношения страны с Западом неизбежно становятся все более отдаленными.

Все это ставит Грузию в очень неопределенное положение перед выборами. Перспективы беспорядков не малы. Ожидается, что США и ЕС попытаются выступить посредниками. Но неясно, смогут ли они в долгосрочной перспективе удержать Грузию от того, чтобы она выскользнула из их объятий.

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