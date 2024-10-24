New York Times: Грузия отвернулась от Запада

Это, похоже, заставило «Грузинскую мечту» поверить в то, что она может отказаться от непоколебимой лояльности Западу и в своих решениях в большей степени руководствоваться коммерческими интересами. А также в то, что геостратегической важности Грузии достаточно, чтобы Вашингтон и Брюссель не обращали внимания на ее растущее неповиновение и стремительный крен в сторону автократии. Возможно, партия переоценивает свое влияние. Однако бесспорно, что у страны сейчас больше возможностей, чем когда-либо.