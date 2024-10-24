New York Times: Грузия отвернулась от Запада

Однако сейчас романтика на исходе.
По мере приближения голосования на парламентских выборах в субботу напряженность достигает пика. США и Европейский союз открыто выступают против «Грузинской мечты», сохраняя при этом видимость беспристрастности, говорится в статье NYT.
Опросы общественного мнения нельзя считать надежными, и остается только гадать, кто победит в субботу.
Как и в случае с банкротством, крах отношений между Грузией и Западом назревал постепенно, а затем все случилось внезапно. И нет никакой гарантии, что их можно будет восстановить.
Непосредственной причиной нынешнего кризиса, по мнению Кучеры, стало начало российско-украинского конфликта. «Грузинская мечта» заняла осмотрительную позицию, отказавшись принимать чью-либо сторону. Грузия уже проиграла войну России в 2008 году, и начало конфликта на Украине вновь породило опасения, что ситуация может повториться.
Западные политики изначально с пониманием относились к нейтралитету Грузии. Они оценили шаткое положение страны: Грузия не имела гарантий безопасности со стороны Запада, несмотря на многолетние безуспешные попытки добиться членства в НАТО. Тем не менее Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в Европейский союз и в прошлом году получила его.
Однако ситуация стремительно ухудшилась. «Грузинская мечта», взгляды которой смещаются вправо, начала продвигать сложную теорию заговора. Согласно этой теории, «партия глобальной войны» подталкивает Грузию к вступлению в войну против России в интересах Запада и Украины. Также утверждается, что внутренняя оппозиция была в сговоре с этой силой.
«Грузинская мечта» атаковала СМИ и неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа, утверждая, что они выполняют приказы Запада, чтобы привести оппозицию к власти. В этом году, несмотря на массовые протесты, был принят закон, согласно которому эти организации будут объявлены иностранными агентами. Закон вызвал сравнения с Россией, которая, как пишет Кучера, использовала аналогичный статус иноагента, чтобы заглушить критические голоса.
США и ЕС отреагировали решительно. За последние несколько месяцев Вашингтон ввел финансовые санкции и визовые ограничения в отношении десятков грузинских чиновников и отменил совместные военные учения. Брюссель, со своей стороны, приостановил переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Сейчас отношения находятся на рекордно низком уровне.
Это связано с тем, что военный конфликт на Украине придал Кавказскому региону новое стратегическое значение.
ЕС, стремясь преодолеть свою зависимость от российских энергоносителей, увеличивает закупки азербайджанского газа, который поступает в Европу через территорию Грузии, и финансирует строительство нового электрического кабеля из Грузии в Румынию по дну Черного моря.
Недавно Тбилиси заключил контракт на строительство важнейшего порта на Черном море с консорциумом, возглавляемым Китаем, в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Западные официальные лица публично возражали против передачи такого стратегического проекта Китаю, но в частных беседах дипломаты признают, что ни один западный бизнес не был готов выделить необходимые средства.
В торговле Грузии по-прежнему доминируют государства, расположенные ближе к ее границам. Как и многие страны региона, Грузия извлекла экономическую выгоду из вытеснения России с западных рынков: она перепродает автомобили в Россию и размещает новые предприятия, управляемые русскими релокантами.
Это, похоже, заставило «Грузинскую мечту» поверить в то, что она может отказаться от непоколебимой лояльности Западу и в своих решениях в большей степени руководствоваться коммерческими интересами. А также в то, что геостратегической важности Грузии достаточно, чтобы Вашингтон и Брюссель не обращали внимания на ее растущее неповиновение и стремительный крен в сторону автократии. Возможно, партия переоценивает свое влияние. Однако бесспорно, что у страны сейчас больше возможностей, чем когда-либо.
У оппозиции нет простого решения. У многих грузин идеализированные представления и завышенные ожидания относительно Запада, которые, похоже, относятся к однополярной эпохе 1990-х и 2000-х годов, а не к более анархичному 2024 году.
Победа оппозиции может стать краткосрочным выходом из кризиса. Однако экономические и геополитические реалии указывают на то, что отношения страны с Западом неизбежно становятся все более отдаленными.
Все это ставит Грузию в очень неопределенное положение перед выборами. Перспективы беспорядков не малы. Ожидается, что США и ЕС попытаются выступить посредниками. Но неясно, смогут ли они в долгосрочной перспективе удержать Грузию от того, чтобы она выскользнула из их объятий.